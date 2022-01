Supercoppa: Inter e Juve avranno 16mila biglietti ciascuno. Ecco come e quando acquistarli (Di lunedì 3 gennaio 2022) In Arabia. No, a Milano. Il 12 gennaio. No, rinviata per Covid e stadio "dimezzato". Anzi no, confermata il 12. La finale della Supercoppa Frecciarossa tra Inter e Juventus ha avuto una gestazione non ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 3 gennaio 2022) In Arabia. No, a Milano. Il 12 gennaio. No, rinviata per Covid e stadio "dimezzato". Anzi no, confermata il 12. La finale dellaFrecciarossa trantus ha avuto una gestazione non ...

Advertising

SerieA : Nel Super 2010 dell’@Inter anche il trionfo in Supercoppa Italiana ?????? #SupercoppaFrecciarossa -1??0??… - CottarelliCPI : Inter e Juve congiuntamente chiedono il rinvio della finale di supercoppa per la situazione Covid, ma la Lega di Se… - SkySport : ULTIM'ORA LEGA NON CONCEDE RINVIO FINALE SUPERCOPPA Inter-Juventus si giocherà il 12 gennaio #SkySport #Supercoppa #InterJuventus - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Biglietti Supercoppa: Inter e Juve ne avranno 16mila ciascuna. Ecco come e quando acquistarli - Fprime86 : RT @CalcioPillole: La #Supercoppa si farà il 12 gennaio, contro la volontà di #Inter e #Juventus che volevano il rinvio per riavere #SanSir… -