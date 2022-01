Super Green Pass come ottenerlo e come recuperare il codice Authcode: i metodi più pratici (Di lunedì 3 gennaio 2022) Con il potenziamento del Super Green Pass sono aumentate le adesioni alla campagna vaccinale e quindi anche lo scaricamento della Certificazione Verde. Dopo la vaccinazione sono diversi i metodi per ottenerlo ma non sempre la mail contenente il codice Authcode (quello identificativo del Green Pass) arriva nei tempi previsti, anzi, in alcuni casi può succedere che non arrivi. come fare dunque a ricevere il codice che permette di scaricare il pdf contenente il Green Pass oppure di metterlo sulle app Immuni e Io. Green Pass: come scaricarlo se non arriva il codice ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 3 gennaio 2022) Con il potenziamento delsono aumentate le adesioni alla campagna vaccinale e quindi anche lo scaricamento della Certificazione Verde. Dopo la vaccinazione sono diversi iperma non sempre la mail contenente il(quello identificativo del) arriva nei tempi previsti, anzi, in alcuni casi può succedere che non arrivi.fare dunque a ricevere ilche permette di scaricare il pdf contenente iloppure di metterlo sulle app Immuni e Io.scaricarlo se non arriva il...

