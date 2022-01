Si risveglia dal coma “Ho visto Simoncelli non sapevo chi fosse” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Prima il terribile incidente in monopattino mentre si recava al lavoro, poi un complicato intervento chirurgico e il coma, infine il risveglio. A raccontare la visione avuta prima del risveglio è stato lo stesso ventenne intervistato dal quotidiano “L’Unione Sarda”. Marco Sias aveva già rivelato ad amici e parenti di aver visto durante il coma un ragazzo dai folti capelli biondi e con un cerotto bianco sul naso che era seduto su una moto col numero 58. “Non sapevo chi fosse poi ho fatto delle ricerche e ho capito che si trattava del Sic. Sono rimasto molto colpito perché non sapevo chi fosse, non seguo lo sport e non avevo mai sentito parlare di lui” ha raccontato il ventenne iglesiente al quotidiano sardo. Secondo il suo racconto, Simoncelli gli ... Leggi su forzearmatenews (Di lunedì 3 gennaio 2022) Prima il terribile incidente in monopattino mentre si recava al lavoro, poi un complicato intervento chirurgico e il, infine il risveglio. A raccontare la visione avuta prima del risveglio è stato lo stesso ventenne intervistato dal quotidiano “L’Unione Sarda”. Marco Sias aveva già rivelato ad amici e parenti di averdurante ilun ragazzo dai folti capelli biondi e con un cerotto bianco sul naso che era seduto su una moto col numero 58. “Nonchipoi ho fatto delle ricerche e ho capito che si trattava del Sic. Sono rimasto molto colpito perché nonchi, non seguo lo sport e non avevo mai sentito parlare di lui” ha raccontato il ventenne iglesiente al quotidiano sardo. Secondo il suo racconto,gli ...

