Sampdoria, il saluto di Adrien Silva: la lunga lettera del portoghese – FOTO (Di martedì 4 gennaio 2022) Adrien Silva ha scritto una lettera di addio alla Sampdoria dopo la risoluzione del contratto: ecco il suo post sui social Adrien Silva ha scritto una lettera di addio alla Sampdoria dopo la risoluzione del contratto. Ecco le dichiarazioni pubblicate dal centrocampista portoghese sul proprio profilo Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adrien Silva (@AdrienSilva23) DICHIARAZIONI – «È stato un onore vestire la maglia della Sampdoria e voglio ringraziare tutti i tifosi e la società per avermi mostrato affetto, dal primo all’ultimo giorno. Un ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 gennaio 2022)ha scritto unadi addio alladopo la risoluzione del contratto: ecco il suo post sui socialha scritto unadi addio alladopo la risoluzione del contratto. Ecco le dichiarazioni pubblicate dal centrocampistasul proprio profilo Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@23) DICHIARAZIONI – «È stato un onore vestire la maglia dellae voglio ringraziare tutti i tifosi e la società per avermi mostrato affetto, dal primo all’ultimo giorno. Un ...

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria saluto Sampdoria: anno nuovo, vita nuova ... che mancavano 'rumors' su Fabio Depaoli? eccoci subito smentiti! E' stato lo stesso compagno di squadra, Antonio Candreva a darne conferma con un saluto ed un abbraccio su Instagram?

Sampdoria: Marco Lanna è il nuovo Presidente Blucerchiato Si spera che con l'arrivo di Lanna porti freschezza e bisogna stare accanto a Lei cara Sampdoria in ... Una preghiera ed un saluto a Bek Giacomo Fantoni Riposa in Pace, grande Sampdoriano e grande ...

Mercato Sampdoria, gennaio: assalto a Man! Si può chiudere subito Man alla Sampdoria è il colpo che non ti aspetti ma che potrebbe ribaltare la stagione degli uomini di D'Aversa. L'affare può andare in porto molto presto.

