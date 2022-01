**Pd: Letta chiude ‘caso D’Alema’, su dossier Colle atteso incontro con Conte e Speranza** (2) (Di lunedì 3 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il nodo del rapporto con gli ex-dem di Articolo 1 potrebbe comunque ripresentarsi nei prossimi mesi. Continua il percorso comune nelle Agorà che hanno visto la partecipazione di Roberto Speranza, Pier Luigi Bersani, Arturo Scotto. Agorà che, come ha indicato Letta, dovrebbero chiudersi in primavera. E in Articolo 1 c’è chi fa notare che, a quel punto, una discussione si aprirà: che si fa dopo la collaborazione nelle Agorà? E la risposta è legata al tipo di offerta che verrà data alle politiche del 2023, sempre che la legislatura arrivi a scadenza naturale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il nodo del rapporto con gli ex-dem di Articolo 1 potrebbe comunque ripresentarsi nei prossimi mesi. Continua il percorso comune nelle Agorà che hanno visto la partecipazione di Roberto Speranza, Pier Luigi Bersani, Arturo Scotto. Agorà che, come ha indicato, dovrebberorsi in primavera. E in Articolo 1 c’è chi fa notare che, a quel punto, una discussione si aprirà: che si fa dopo la collaborazione nelle Agorà? E la risposta è legata al tipo di offerta che verrà data alle politiche del 2023, sempre che la legislatura arrivi a scadenza naturale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

