Pa, salgono contagi e i sindacati chiedono il ritorno in smart working. Il ministero: "C'è già ampia flessibilità sul lavoro a distanza" (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Dipartimento della Funzione pubblica non ha intenzione di rivedere le norme sullo smart working nella pa alla luce dell'aumento dei contagi. Il ministro Renato Brunetta a ottobre ha disposto che le attività degli statali debbano svolgersi prevalentemente in presenza, ventilando effetti positivi sul pil. E oggi non vuol fare marcia indietro, nonostante da giorni i sindacati del comparto chiedano di tornare al lavoro agile come standard almeno fino al superamento del picco. "La linea fin qui seguita dal governo, grazie alle vaccinazioni, al green pass e al super green pass, ha reso pienamente compatibile il massimo livello di apertura delle attività economiche, sociali e culturali con il massimo livello di sicurezza sanitaria", sostiene il Dipartimento in una nota. Oltre alla Flp, a fine anno anche la ...

