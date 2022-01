Oroscopo Gennaio | Scorpione

Leggi su lifeandpeople

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Life&People.it 23 ottobre – 22 novembre Una fastidiosa irrequietezza agiterà i rapporti famigliari: nulla di irrimediabile, soprattutto se si affronterà il problema con metodo. Evita di chiuderti in un silenzio martire e ostinato e non usare il lanciafiamme per sedare le polemiche. Prova invece a mettere nero su bianco le tue ragioni, le tue motivazioni e soprattutto le tue richieste: non dare per scontato che gli "altri" capiscano! Trovare un compromesso, poi, diventerà più semplice e veloce.