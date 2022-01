Migranti: Ong, 4 mila morti o dispersi su rotte Spagna nel 2021 (Di lunedì 3 gennaio 2022) "Oltre 4.000 Migranti sono morti o dispersi cercando di raggiungere le coste spagnole nel 2021": lo stima l'ong Caminando Fronteras. In totale, 4.404 persone non sono riuscite ad arrivare in Spagna, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 gennaio 2022) "Oltre 4.000sonocercando di raggiungere le coste spagnole nel": lo stima l'ong Caminando Fronteras. In totale, 4.404 persone non sono riuscite ad arrivare in, ...

Advertising

LegaSalvini : ++ ?? FALLIMENTO LAMORGESE. RADDOPPIATI GLI SBARCHI ++ Il Giornale: «Oltre 66mila migranti già arrivati nel 2021. A… - LegaSalvini : PRONTO IL PIANO INVASIONE: IN 1000 VERSO LO SBARCO - ANSA_med : Migranti: Ong,4mila morti o dispersi su rotte Spagna in 2021 - gigicalesso : RT @MeltingPotEU: #GRECIA Più i riflettori sono rivolti altrove, e più il governo greco fa da sé. Il risultato? Nulla di buono, né per i mi… - SARwatchMED : RT @MeltingPotEU: #GRECIA Più i riflettori sono rivolti altrove, e più il governo greco fa da sé. Il risultato? Nulla di buono, né per i mi… -