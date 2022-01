Luca Sepe ricoverato d'urgenza in ospedale: le sue condizioni preoccupano i fan (Di lunedì 3 gennaio 2022) Chi ascolta la Radio ogni giorno con ogni probabilità conosce Luca Sepe. Il deejay e cantautore napoletano ha 45 anni, essendo nato nel 1976 alle pendici del Vesuvio. Il suo primo momento di popolarità lo ha ottenuto a 22 anni: nel 1998 ha preso parte al Festival di Sanremo, nuove proposte, con la canzone "Un po' di te". Nel corso degli anni ha fatto anche canzoni meno serie: i tifosi del Napoli ricorderanno alcuni brani ironici sulla squadra di calcio. Quando, tra il 2008 e il 2009 "A novembre" di Giusy Ferreri era uno dei brani più trasmessi in radio, lui fece una parodia usando il nome di Lavezzi, all'epoca calciatore più amato dai tifosi azzurri. Sepe, oltre che cantautore, è anche un abilissimo speaker radiofonico: ha lavorato per anni a Radio Marte, poi ha trascorso cinque anni con Kiss Kiss Napoli e a settembre del 2020 è ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 3 gennaio 2022) Chi ascolta la Radio ogni giorno con ogni probabilità conosce. Il deejay e cantautore napoletano ha 45 anni, essendo nato nel 1976 alle pendici del Vesuvio. Il suo primo momento di popolarità lo ha ottenuto a 22 anni: nel 1998 ha preso parte al Festival di Sanremo, nuove proposte, con la canzone "Un po' di te". Nel corso degli anni ha fatto anche canzoni meno serie: i tifosi del Napoli ricorderanno alcuni brani ironici sulla squadra di calcio. Quando, tra il 2008 e il 2009 "A novembre" di Giusy Ferreri era uno dei brani più trasmessi in radio, lui fece una parodia usando il nome di Lavezzi, all'epoca calciatore più amato dai tifosi azzurri., oltre che cantautore, è anche un abilissimo speaker radiofonico: ha lavorato per anni a Radio Marte, poi ha trascorso cinque anni con Kiss Kiss Napoli e a settembre del 2020 è ...

