LaLiga, L'Atletico batte il Rayo con una doppietta di Correa (Di lunedì 3 gennaio 2022) Riparte bene l’Atletico Madrid che, dopo le 4 sconfitte consecutive di fine 2021, vince la prima partita del nuovo anno, nel derby madrileno contro il sorprendente Rayo Vallecano. Sorprendente perché i piccoli madrileni (appunto dopo la sconfitta con i Colchoneros) sono sesti a 30 punti e a -3 dal terzo posto. Decide il match una doppietta di Angel Correa che arriva a 53 gol segnati ed entra così nella Top 30 dei marcatori di tutti i tempi dell’Atletico. Nel finale il Wanda Metropolitano riserva una standing ovation all’ex Falcao, messo dentro dal 39enne Iraola al 76?. Simeone sale quindi al quarto posto, equidistante una lunghezza dal Betis terzo e dal Barcellona quinto. Classifica cortissima tranne che per Real e Siviglia staccati dal blocco. Leggi su footdata (Di lunedì 3 gennaio 2022) Riparte bene l’Madrid che, dopo le 4 sconfitte consecutive di fine 2021, vince la prima partita del nuovo anno, nel derby madrileno contro il sorprendenteVallecano. Sorprendente perché i piccoli madrileni (appunto dopo la sconfitta con i Colchoneros) sono sesti a 30 punti e a -3 dal terzo posto. Decide il match unadi Angelche arriva a 53 gol segnati ed entra così nella Top 30 dei marcatori di tutti i tempi dell’. Nel finale il Wanda Metropolitano riserva una standing ovation all’ex Falcao, messo dentro dal 39enne Iraola al 76?. Simeone sale quindi al quarto posto, equidistante una lunghezza dal Betis terzo e dal Barcellona quinto. Classifica cortissima tranne che per Real e Siviglia staccati dal blocco.

Advertising

gianlucabruno11 : RT @DAZN_IT: Atletico Madrid-Rayo Vallecano. Al 76' fa il suo ingresso in campo Radamel #Falcao, l'uomo da 70 gol in 91 presenze con i col… - DAZN_IT : Atletico Madrid-Rayo Vallecano. Al 76' fa il suo ingresso in campo Radamel #Falcao, l'uomo da 70 gol in 91 presenz… - blab_live : #LaLiga, #AtletiRayo @Atleti @RayoVallecano derby condizionato dal #Covid. Probabili formazioni, #pronostico e var… - FBPredictions : ? #AtleitcoMadrid vs #RayoVallecano ???? #LaLiga ??? Wanda Metropolitano ?? Preview: - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Atletico Madrid-Rayo Vallecano: pronostico e possibili formazioni #LaLiga #2gennaio -