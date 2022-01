Il governo Draghi dica no a nucleare e gas nell’elenco Ue delle energie rinnovabili (Di lunedì 3 gennaio 2022) La decisione della Commissione Europea di forzare la mano inserendo nelle energie rinnovabili anche nucleare e gas fossile va fermata. È un grave errore che contraddice le scelte fin qui fatte per dare alla questione ambientale e climatica la centralità che deve avere nelle scelte della transizione ecologica. Solo alcuni mesi fa le proposte della Commissione erano volte a scelte impegnative come l’accelerazione per investire sulle energie rinnovabili (sole, acqua, vento, terra) per raggiungere gli obiettivi contenuti nel piano della … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 3 gennaio 2022) La decisione della Commissione Europea di forzare la mano inserendo nelleanchee gas fossile va fermata. È un grave errore che contraddice le scelte fin qui fatte per dare alla questione ambientale e climatica la centralità che deve avere nelle scelte della transizione ecologica. Solo alcuni mesi fa le proposte della Commissione erano volte a scelte impegnative come l’accelerazione per investire sulle(sole, acqua, vento, terra) per raggiungere gli obiettivi contenuti nel piano della … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

ladyonorato : Ecco come il governo #Draghi tratta i servitori dello Stato, dopo decenni di sacrifici e onorato servizio. Onore al… - FrancescoLollo1 : Il governo #Draghi non ha fatto registrare cambi di passo, anzi, su molti temi si è dimostrato in perfetta continui… - ladyonorato : A fronte di queste risultanze scientifiche, il governo #Draghi impone supergreenpass per tutti i trasporti. Cioè va… - ilgiornale : Il ministro Stefano Patuanelli si schiera 'contro' l'ipotesi di Mario Draghi al Colle. Timori sulla formazione di u… - Ro_ber_ta__ : RT @ladyonorato: Ecco come il governo #Draghi tratta i servitori dello Stato, dopo decenni di sacrifici e onorato servizio. Onore alle #FFO… -