Il finale di Yellowstone 4 termina tra i ricatti con un omicidio scioccante: addio ad un altro grosso personaggio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il finale di Yellowstone 4 trasmesso da Paramount il 2 gennaio ha dato un altro esempio di come la scrittura di Taylor Sheridan non abbia paura di alzare l'asticella sempre un po' più in alto nel racconto dei rapporti disfunzionali della famiglia Dutton e delle controversie coi loro avversari. Attenzione Spoiler! Il finale di Yellowstone 4 arriverà in Italia tra due settimane, in prima tv su Sky Atlantic, e segnerà un'altra grossa perdita tra i personaggi chiave della serie. Stavolta è toccato a Garrett Randall, finito a colpi di pistola dal suo figlio biologico, al culmine di un ricatto ordito da Beth per chiudere i conti col passato e vendicare gli attentati subiti dai Dutton al termine della terza stagione.

