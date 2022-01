GF, Davide Silvestri smaschera i Vip: «Niente amore, solo divertimento» (Di lunedì 3 gennaio 2022) La sesta edizione del GF Vip, in onda da oltre 3 mesi, ha visto la formazione di diverse coppie. Alcune sono ancora in piedi, mentre altre si sono dissolte in un battito di ciglia. Stando a quanto sostiene Davide Silvestri, anche le love story attualmente in 'gioco' non sono mosse da vero amore. GF: Davide Silvestri smaschera i Vip 'innamorati' Davide Silvestri, fin dai primissimi giorni al GF Vip, ha dimostrato di essere un concorrente senza peli sulla lingua. A prescindere dalle sue antipatie/simpatie, il «Vippone» ha sempre espresso giudizi imparziali, dettati solo dagli avvenimenti. Nelle ultime ore, parlando con Katia Ricciarelli, ha commentato le coppie che si sono formate nel corso di questi tre mesi di permanenza nella Casa ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 3 gennaio 2022) La sesta edizione del GF Vip, in onda da oltre 3 mesi, ha visto la formazione di diverse coppie. Alcune sono ancora in piedi, mentre altre si sono dissolte in un battito di ciglia. Stando a quanto sostiene, anche le love story attualmente in 'gioco' non sono mosse da vero. GF:i Vip 'innamorati', fin dai primissimi giorni al GF Vip, ha dimostrato di essere un concorrente senza peli sulla lingua. A prescindere dalle sue antipatie/simpatie, il «Vippone» ha sempre espresso giudizi imparziali, dettatidagli avvenimenti. Nelle ultime ore, parlando con Katia Ricciarelli, ha commentato le coppie che si sono formate nel corso di questi tre mesi di permanenza nella Casa ...

Advertising

Ilsuperbo89 : Davide Silvestri era partito molto bene, poi la lunga permanenza lo ha forse stancato, gli ha fatto perdere lucidit… - GalantoMassimo : No, Davide Silvestri e gli altri concorrenti del #gfvip stasera non saranno informati da Alfonso Signorini della mo… - Miami52481192 : RT @VicolodelleNews: #GfVip, La trappola di Davide e Soleil per “eliminare” Lulù gli si è ritorta contro Per leggere qui ----> https://t.co… - supremanes : RT @VicolodelleNews: #GfVip, La trappola di Davide e Soleil per “eliminare” Lulù gli si è ritorta contro Per leggere qui ----> https://t.co… - CHENBAE45959461 : RT @VicolodelleNews: #GfVip, La trappola di Davide e Soleil per “eliminare” Lulù gli si è ritorta contro Per leggere qui ----> https://t.co… -