DAZN | al via il format “Day Off” | Bernardeschi protagonista della prima puntata

Il 2022 di DAZN si apre con un nuovo ed esclusivo format: "Day Off". Condotto da Diletta Leotta, Day Off racconta una giornata fuori dal campo in compagnia di un calciatore della Serie A TIM. Un nuovo format, che porta lo spettatore a conoscere i giocatori sotto una luce più personale, tra confidenze e racconti, L'articolo

