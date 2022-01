Covid | Parrini Pd | ‘Castellone sbaglia | obbligo vaccini serve eccome’

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen (Adnkronos) – “Mi dispiace leggere che la collega Castellone, capogruppo del M5S in Senato, ritiene l’vaccinale una misura che ‘non’ e che può ‘alzare la tensione sociale’. Dissento: l’eccome, e ciò che rischia di aggravare la tensione sociale è non introdurlo, perché i molti cittadini che sono stati responsabili trovano sempre più inaccettabile il fatto di doversi far carico delle scelte di pochi irresponsabili”. Lo dice il senatore del Pd Dario. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

