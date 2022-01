Cina | l’inquietante rivoluzione | arriva il giudice robot

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen – Inil. Per la precisione,a Shangai, come riporta Tgcom24 di oggi., a ShangaiEbbene sì, da adesso insi potrà usufruire del. Nella fattispecie a Shanghai, dove è stata sviluppata la macchina in grado di accusare i cittadini di eventuali crimini. Il software, per ora, riconosce otto tipi di azioni criminali: intralcio ai doveri d’ufficio, furto, frode, frodi con carte di credito, gestione di un’operazione di gioco d’azzardo, lesioni intenzionali, litigi/provocazioni e guida pericolosa. Ilè stato costruito e trstato dalla Procura del ...