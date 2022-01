Che cos’è l’autosorveglianza: tutte le nuove procedure per chi è vaccinato e ha contatti con un positivo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Come alternativa alla quarantena, dal 1° gennaio è possibile sottoporsi a un periodo di autosorveglianza. Questa misura non è però prevista per tutte le persone che devono rispettare un periodo di quarantena. Ecco in cosa consiste l’autosorveglianza e chi può osservare questo nuovo protocollo introdotto dal Governo. Covid, che cos’è l’autosorveglianza e chi può osservarla in alternativa alla quarantena Le novità che caratterizzeranno i prossimi mesi sono state introdotte dall’ultimo Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri e dalla circolare del Ministero della Salute. Tra queste spicca l’introduzione dell’autosorveglianza come protocollo alternativo al periodo di quarantena. l’autosorveglianza è riservata alle persone che siano state individuate come contatti ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 3 gennaio 2022) Come alternativa alla quarantena, dal 1° gennaio è possibile sottoporsi a un periodo di autosorveglianza. Questa misura non è però prevista perle persone che devono rispettare un periodo di quarantena. Ecco in cosa consistee chi può osservare questo nuovo protocollo introdotto dal Governo. Covid, chee chi può osservarla in alternativa alla quarantena Le novità che caratterizzeranno i prossimi mesi sono state introdotte dall’ultimo Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri e dalla circolare del Ministero della Salute. Tra queste spicca l’introduzione delcome protocollo alternativo al periodo di quarantena.è riservata alle persone che siano state individuate come...

