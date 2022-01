Botte alla compagna | chiama parente e dice ' l' ho uccisa'

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Durante una lite per motivi banali ha massacrato di pugni la, lasciandola priva di sensi in terra. A quel punto hato unchiedendogli di venirlo a prendere, convinto di averla ...

Durante una lite per motivi banali ha massacrato di pugni la compagna, lasciandola priva di sensi in terra. A quel punto ha chiamato un parente chiedendogli di venirlo a prendere, convinto di averla ...... con, sangue lungo le scale e trambusto generalizzato. Una volta sul posto, i militari ... Le questioni legatelite, nonostante la violenza e le urla che arrivavano dall'appartamento, si sono ...ANCONA - Il 2022 è cominciato con il brivido a Montacuto per una sanguinosa zuffa scoppiata a Capodanno tra due detenuti, finiti entrambi all’ospedale. Solo il tempestivo ...Durante una lite per motivi banali ha massacrato di pugni la compagna, lasciandola priva di sensi in terra. A quel punto ha chiamato un parente chiedendogli di venirlo a prendere, convinto di averla a ...