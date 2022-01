Berberè – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 4 gennaio 2022)Via Mantova, 5 – 00198Tel. 06/45654390 Sito Internet: www.berbere.it Tipologia: pizzeria Prezzi: pizze pizze 5,90/13€, dolci 4/6€ Giorno di chiusura: mai OFFERTA Non perde un colpo questa pizzeria che ha fatto della lievitazione e della selezione delle materie prime il proprio vanto. I fratelli Matteo e Salvatore Aloe hanno aperto più sedi in diverse città italiane e garantiscono un livello qualitativo costante in tutte le pizzerie sparse per il Bel Paese, questo grazie al continuo contatto con la struttura centrale e alla formazione di personale ben preparato. Il risultato è un impasto digeribile, croccante e morbido al tempo stesso e ben condito con ingredienti provenienti anche da Presidi Slow Food. C’è, inoltre, la possibilità di scegliere impasti speciali (con l’aggiunta di 1,50€ a quello della ...