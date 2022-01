Uomini e Donne, Ida Platano ha un ex marito: il suo nome vi sconvolgerà (Di domenica 2 gennaio 2022) La dama più amata dai telespettatori del dating show ha un passato nascosto che nessuno conosce. Vi sveliamo il nome del suo ex marito. Ida Platano è una delle dame di ‘‘Uomini e Donne’‘ che ha fatto più parlare di sé per via del suo carattere frizzante e per i suoi flirt all’interno del programma L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 2 gennaio 2022) La dama più amata dai telespettatori del dating show ha un passato nascosto che nessuno conosce. Vi sveliamo ildel suo ex. Idaè una delle dame di ‘‘’‘ che ha fatto più parlare di sé per via del suo carattere frizzante e per i suoi flirt all’interno del programma L'articolo proviene da YesLife.it.

