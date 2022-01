Un viaggio a quattro zampe è una storia vera? Che razza è Bella? E altre curiosità (Di domenica 2 gennaio 2022) ‘Un viaggio a quattro zampe’ è un film del 2019 tratto da un romanzo del 2018 scritto da W. Bruce Cameron. Il nome del romanzo è ‘A Dog’s Way Home’ e ‘A Dog’s Way Home’ èanche il titolo originale del film, che in tutto il mondo è riuscito ad in cassare al box office quasi 81 milioni di dollari (a fronte di un budget da 18 milioni di dollari). La storia racconta di un cane femmina – Bella – che è costretta a vivere numerose peripezie fino alla parte clou – quella del viaggio – che la vedrà percorrere 650 km in due anni e mezzo per raggiungere i suoi padroni. Un viaggio a quattro zampe, curiosità E sono tante le curiosità che potrebbero sopravvenire, durante la visione del film. A partire dalla ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 2 gennaio 2022) ‘Un’ è un film del 2019 tratto da un romanzo del 2018 scritto da W. Bruce Cameron. Il nome del romanzo è ‘A Dog’s Way Home’ e ‘A Dog’s Way Home’ èanche il titolo originale del film, che in tutto il mondo è riuscito ad in cassare al box office quasi 81 milioni di dollari (a fronte di un budget da 18 milioni di dollari). Laracconta di un cane femmina –– che è costretta a vivere numerose peripezie fino alla parte clou – quella del– che la vedrà percorrere 650 km in due anni e mezzo per raggiungere i suoi padroni. UnE sono tante leche potrebbero sopravvenire, durante la visione del film. A partire dalla ...

Advertising

playblog_it : ? “Un viaggio a quattro zampe” in prima visione su Raiuno ? - somebodyvelse_ : oggi pazza che domani parto per quattro giorni e spero di godermeli bc me li merito non posso essere sempre e solo… - infoitcultura : Programmi tv stasera 2 gennaio: Un amore così grande, Un viaggio a quattro zampe - Don_Prete : RT @GabrieleSemino: Come ormai da alcuni anni ho iniziato a leggere la Bibbia, quattro capitoli al giorno, il 1° gennaio. In un anno si leg… - cineblogit : Stasera in tv: Un viaggio a quattro zampe” su Rai 1 -