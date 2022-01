The Good Doctor è in streaming su Netflix (Di domenica 2 gennaio 2022) Da ieri, 1 Gennaio 2022, la quarta stagione di . La quinta arriva in chiaro venerdì su Raidue La quarta stagione di The Good Doctor è disponibile in streaming da ieri, sabato 1 Gennaio 2022, su Netflix. La quinta, invece, arriverà in chiaro su Raidue da venerdì 7 Gennaio alle 21.25. Sono venti gli episodi che compongono anche questo nuovo capitolo del medical drama con protagonista Freddie Highmore (Bates Motel, Leonardo), nei panni del dottor Shaun Murphy, specializzando con autismo del St. Bonaventure Hospital di San Jose presso lo stato della California. Dopo il passaggio su Raidue (e RaiPlay) in Italia e su Fox negli Stati Uniti, che detengono i diritti di prima e seconda trasmissione della serie, la quinta stagione di “The Good Doctor”,come le precedenti, sarà ... Leggi su zon (Di domenica 2 gennaio 2022) Da ieri, 1 Gennaio 2022, la quarta stagione di . La quinta arriva in chiaro venerdì su Raidue La quarta stagione di Theè disponibile inda ieri, sabato 1 Gennaio 2022, su. La quinta, invece, arriverà in chiaro su Raidue da venerdì 7 Gennaio alle 21.25. Sono venti gli episodi che compongono anche questo nuovo capitolo del medical drama con protagonista Freddie Highmore (Bates Motel, Leonardo), nei panni del dottor Shaun Murphy, specializzando con autismo del St. Bonaventure Hospital di San Jose presso lo stato della California. Dopo il passaggio su Raidue (e RaiPlay) in Italia e su Fox negli Stati Uniti, che detengono i diritti di prima e seconda trasmissione della serie, la quinta stagione di “The”,come le precedenti, sarà ...

