Sudan, il premier Hamdok annuncia le sue dimissioni (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il primo ministro Sudanese Abdallah Hamdok, che guida il fronte civile della transizione nel Paese, ha annunciato alla televisione di Stato le sue dimissioni. Hamdok lascia l'incarico due mesi dopo un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il primo ministroese Abdallah, che guida il fronte civile della transizione nel Paese, hato alla televisione di Stato le suelascia l'incarico due mesi dopo un ...

Sudan: proteste contro il golpe, uccisi due manifestanti. Il premier si dimette Migliaia di persone sono scese in piazza oggi anche a Khartoum, dove le forze di sicurezza hanno lanciato gas lacrimogeni per disperdere la folla in marcia verso il palazzo presidenziale ...

