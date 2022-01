Spari in strada a Messina, un morto e un ferito grave (Di domenica 2 gennaio 2022) commenta Un uomo è morto a Messina raggiunto da colpi di pistola mentre era a bordo di un motorino, mentre un'altra persona è rimasta ferita in modo grave. La vittima si chiamava Giovanni Portogallo e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 2 gennaio 2022) commenta Un uomo èraggiunto da colpi di pistola mentre era a bordo di un motorino, mentre un'altra persona è rimasta ferita in modo. La vittima si chiamava Giovanni Portogallo e ...

Ceccano, sei colpi di fucile per festeggiare Capodanno: scatta la denuncia ... che avrebbe oltretutto esploso verso la strada e non in aria, sono state anche poste sotto ... I militari dell'Arma hanno sentito indistintamente gli spari in quanto trovatisi nelle vicinanze nel corso ...

