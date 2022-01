Scuola | Nappi Lega | ‘no chiusure ma distanziamento e aerazione’

(Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen. (Adnkronos) – “La chiusura delle scuole a gennaio non può essere una scorciatoia né una scusa. Ancora di più in Campania, dove De Luca, senza alcuna utilità, ha costretto gli studenti a casa più di ogni altra parte d’Italia nonostante i primati negativi di dispersione scolastica e di diffusione ridotta dei computer nelle famiglie. La Regione invece ascolti quanto ribadito dalla: si garantiscanoe aerazione, e si utilizzino le mascherine”. Lo afferma Severino, consigliere regionale dellae componente della commissione Istruzione del Consiglio regionale della Campania. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Proseguire sulla strada del risarcimento danni alla Regione Campania in favore dei genitori dei bambini in età scolare costretti alla dad nel 2021. È quanto sono propensi a fare il Codacons e l'associ ...