PSVITA Rilasciato Flowit v 1 0 0 e Innyume-Vita v 1 8

Leggi su gamesandconsoles

(Di domenica 2 gennaio 2022) Due nuovi giochi homebrew sono stati appena rilasciati perdagli sviluppatori ywnico e 4DSWorks,è un porting per PSdel puzzle gamedi ByteHamster. L’originale è un’app Android scritta in Java; questa è una reimplementazione perscritta in Lua usando Lua Player Plusdi Rinnegatamante.è un port di,un gioco horror giapponese con emoji decompilato e portato suutilizzando uTinyRipper, DnSpy e Unity 2018.2.9f1. Downloadv1.0.0.vpk1 8.vpk Fonte Github e Github Il post completo...