(Di domenica 2 gennaio 2022) Con l’uscita del jailbreak sul firmware 9.00,molti sviluppatori hannomoltissimi tool utili per semplificare la “vita” all’utente finale.Lo sviluppatore Jabu autore dei tool ps2-e psx-ha.Se conoscete i due tool dello sviluppatore che consentivano ai giochi Ps2 / Ps1 di essere trasformati ine poi essere installati su una PS4,ha lo stesso principio ma con i giochi della vecchia console Sega.Con l’uscita di ” Cotton Guardian ForceTribute ” (un gioco Sega) per PS4, la console ha al suo interno un utile emulatore Segabasato sull’emulatore SSF e funziona molto bene. Come si ...

Advertising

GAMESANDCON : [PS4] Rilasciato SATURN-FPKG v1.1 - HopeHopperGA : RT @BiteYourConsole: [Scena PS4] Rilasciato Apollo Save Tool PS4 v0.6.0 - VIckyWirayudha : RT @BiteYourConsole: [Scena PS4] Rilasciato Apollo Save Tool PS4 v0.6.0 - nexgen999 : RT @BiteYourConsole: [Scena PS4] Rilasciato SATURN-FPKG v1.1 - AbadlO7 : RT @BiteYourConsole: [Scena PS4] Rilasciato Apollo Save Tool PS4 v0.6.0 -

Ultime Notizie dalla rete : PS4 Rilasciato

Zazoom Blog

Nel 2017 si sparse la voce che il gioco sarebbe statodopo Red Dead Redemption 2 , ... ecco i giochi per festeggiare l'anno nuovo sue PS5 18 30 Dicembre 2021... mentre le versionie Xbox One debutteranno in un secondo momento non meglio specificato. La ... È statoanche il filmato di apertura per la versione Switch, che presenta la canzone tema '...I nuovi giochi su Playstation Plus da gennaio 2022. Andiamo così a elencare i tre giochi che, da martedì 4 gennaio, tutti gli utenti iscritti a Playstation Plus potranno scaricare gratuitamente:. Pers ...Deep Rock Galactic è in arrivo su PlayStation a inizio gennaio. Ghost Ship Games e Coffee Stain Publishing hanno pubblicato in queste ore il trailer di lancio delle versioni PS4 e PS5 di Deep Rock Gal ...