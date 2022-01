Postalmarket | un team di sole donne per l’ecommerce

Leggi su udine20

(Di domenica 2 gennaio 2022)festeggia il Natale 2021 con altre nuove assunzioni. Grazie agli ottimi risultati dei primi mesi di attività, lo storico marchio ha completato l’assunzione di altre 10 persone, tutte under 30 e per il 90%, dedicate alla gestione del catalogo online.it. Un grande risultato dopo l’avvio del sito e la diffusione della prima edizione dello storico catalogo cartaceo, avvenuta a fine ottobre. L’impennata delle vendite è avvenuta grazie al volano del Black Friday di fine novembre, dove in pochi giorni migliaia di utenti hanno scaricato l’app per gli acquisti on line.“Il trend è estremamente positivo – spiega il direttore generale di, Alessio Badia – il portale on line viaggia attorno ai 20 mila accessi al giorno e le vendite continuano a crescere in maniera esponenziale. Nell’arco ...