Papa | Dio non teme di entrare nelle nostre vite trasandate

(Di domenica 2 gennaio 2022) Dio ha scelto di incarnarsi per "abitare" tra noi. Lo ha ricordato ilall'Angelus, commentando il Vangelo di oggi e sottolineando che non bisogna avere paura dei propri peccati perché Dio "non si ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Ferire una donna è oltraggiare Dio'. Lo ha detto Papa Francesco nell'omelia della Messa a San Pietro aggiungendo c… - Tg3web : Il grido di Papa Francesco nella messa di Capodanno: 'Basta violenza, ferire una donna è oltraggiare Dio. Diamoci d… - Tg3web : 'Ferire una donna è oltraggiare Dio', il grido del Papa nell'omelia della messa di Capodanno. Francesco chiede il l… - weronikaberlik1 : RT @vaticannews_it: #2gennaio #PapaFrancesco all’Angelus esorta i fedeli a entrare in intimità col Signore: “Davanti al presepe, parliamogl… - HarryJFriel28 : RT @vaticannews_it: #2gennaio #PapaFrancesco all’Angelus esorta i fedeli a entrare in intimità col Signore: “Davanti al presepe, parliamogl… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Dio

ha scelto di incarnarsi per "abitare" tra noi. Lo ha ricordato ilall'Angelus, commentando il Vangelo di oggi e sottolineando che non bisogna avere paura dei propri peccati perché"non si ...Nel primo Angelus del 2022, per la Solennità della Madre di, Francesco dalla finestra del Palazzo Apostolico offre un'indicazione chiara per questo nuovo anno appena ...Il Papa si sofferma su questa frase della Liturgia odierna. "Queste parole, se ci pensiamo, contengono un paradosso. Mettono insieme due realtà opposte: il Verbo e la carne. Verbo indica che Gesù è la ...Dio ha scelto di incarnarsi per "abitare" tra noi. Lo ha ricordato il Papa all'Angelus, commentando il Vangelo di oggi e sottolineando che non bisogna avere paura dei propri peccati perché Dio "non si ...