Paolo Calissano | parla l' ultima compagna | Non si è suicidato | gli hanno chiuso le porte in faccia

Advertising

MediasetTgcom24 : Roma, trovato morto in casa l'attore Paolo Calissano #paolocalissano - Agenzia_Ansa : E' stato trovato morto nella sua casa di Roma, l'attore Paolo Calissano. Aveva 54 anni. Sul posto i carabinieri e i… - SkyTG24 : #Roma, attore Paolo Calissano trovato morto in casa - NewSicilia : #Newsicilia Aggiornamento legato alla vicenda del #decesso di #PaoloCalissano - infoitinterno : Paolo Calissano, la cugina di Stefania Orlando, sua ultima fidanzata, sui social, è una furia: 'Sciacalli' -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Calissano

Abitava e lavora in provincia di Cuneo la ragazza che morì per overdose in casa di, l'attore genovese trovato deceduto alcuni giorni fa in casa sua a Roma, probabilmente per colpa di un mix di farmaci. Era il settembre del 2005 e da lì iniziò la tragica parabola che ...leggi anche l'articolo >oggi: che fine ha fatto il noto attore? Morte di, l'ex fidanzata non crede al suicidio: l'ultimo accesso su Whatsapp 'Il mondo dello ...morto Paolo Calissano, nato 54 anni fa a Genova, trovato senza vita nella sua casa di Roma. A dare l'allarme è stata la compagna. Calissano era steso sul letto su cui sono stati rinvenuti diverse conf ...La donna, che doveva trascorrere proprio con l’attore il Capodanno, ha anche escluso che Calissano abbia assunto sostanze stupefacenti “Io non credo assolutamente al suicidio – ha detto la donna in un ...