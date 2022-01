Morte Paolo Calissano, indagini in corso per omicidio colposo (Di domenica 2 gennaio 2022) . Valeria Fabrizi, ricordando la sua bravura, dice agli indifferenti “Vergogna” La Procura di Roma vuole fare chiarezza sulla Morte dell’attore Paolo Calissano, ritrovato privo di vita il 31 dicembre appena trascorso, nella sua abitazione romana. Calissano, secondo quanto emerso fino ad ora, avrebbe ingerito un mix di psicofarmaci, ma non son sono chiari i dettagli. Per questo motivo la Procura incaricherà lunedì un perito per accertare l’accaduto. Intanto, sono state sentite le prime persone vicine all’attore, tra cui la compagna Fabiola Palese. Pare sia stata lei ad allertare i soccorsi, poiché Calissano da giorni non rispondeva alle telefonate. I magistrati di piazzale Clodio stanno, dunque, indagando per omicidio colposo, per ricostruite le ultime ... Leggi su 361magazine (Di domenica 2 gennaio 2022) . Valeria Fabrizi, ricordando la sua bravura, dice agli indifferenti “Vergogna” La Procura di Roma vuole fare chiarezza sulladell’attore, ritrovato privo di vita il 31 dicembre appena tras, nella sua abitazione romana., secondo quanto emerso fino ad ora, avrebbe ingerito un mix di psicofarmaci, ma non son sono chiari i dettagli. Per questo motivo la Procura incaricherà lunedì un perito per accertare l’accaduto. Intanto, sono state sentite le prime persone vicine all’attore, tra cui la compagna Fabiola Palese. Pare sia stata lei ad allertare i soccorsi, poichéda giorni non rispondeva alle telefonate. I magistrati di piazzale Clodio stanno, dunque, indagando per, per ricostruite le ultime ...

