Il 2022, l’anno della scienza. Tutte le scoperte che verranno (Di domenica 2 gennaio 2022) A quasi due anni dalla diffusione mondiale della pandemia di Covid arrivata dalla Cina, la scienza richiama ancora l’attenzione di tutti. Di molti che l’apprezzano per averci dato i vaccini a tempo di record. E di altri che la detestano per lo stesso motivo. Di certo il 2022 dovrà fare i conti con la variante Omicron, della quale ci sono da capire ancora molte cose. Ma la scienza sarà alle prese anche con il ritorno allo spazio: in particolare per le missioni sulla Luna. Marte continuerà a farla da padrone mentre l’anno che verrà porterà l’attivazione del più grande acceleratore di particelle del mondo, il Large Hadron Collider (Lhc) del Cern di Ginevra. scienza e vaccini, la sfida infinita Sono questi alcuni degli appuntamenti principali della ... Leggi su velvetmag (Di domenica 2 gennaio 2022) A quasi due anni dalla diffusione mondialepandemia di Covid arrivata dalla Cina, larichiama ancora l’attenzione di tutti. Di molti che l’apprezzano per averci dato i vaccini a tempo di record. E di altri che la detestano per lo stesso motivo. Di certo ildovrà fare i conti con la variante Omicron,quale ci sono da capire ancora molte cose. Ma lasarà alle prese anche con il ritorno allo spazio: in particolare per le missioni sulla Luna. Marte continuerà a farla da padrone mentreche verrà porterà l’attivazione del più grande acceleratore di particelle del mondo, il Large Hadron Collider (Lhc) del Cern di Ginevra.e vaccini, la sfida infinita Sono questi alcuni degli appuntamenti principali...

Advertising

GiuliaSalemi93 : Buon anno a tutti che sia un 2022 pieno di quello che più sognate. Non perdete mai la speranza perché quando meno… - pietroraffa : Si è consumato a Salerno il primo suicidio in carcere del 2022. Nel 2021 si sono tolti la vita 54 detenuti. Ques… - sebmes : Dispiace scoprire che una persona che stimi è no vax. Dispiace ancora di più sapere che non le farai cambiare idea.… - 72paola72 : RT @BLACKRED63: Anno 2022 d.c., l'Italia è ufficialmente ancora un paese incivile. L’egoismo di alcuni umani ha danneggiato ancora una volt… - OsservatorioCdG : Riepilogo termico del 2021: anno più freddo dal 2011, iniziato col gennaio più freddo dal 1994. Il 2022 parte con p… -

Ultime Notizie dalla rete : 2022 l’anno Come sarà il 2022? Otto domande per l’anno nuovo, le nostre previsioni Corriere della Sera