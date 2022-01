Freccero-Cacciari tornano all’attacco del Super Green pass: «I limiti ai non vaccinati inaccettabili in un Paese democratico» (Di domenica 2 gennaio 2022) La Commissione Dubbio e Precauzione (Dupre), il cui portavoce è Carlo Freccero, critica duramente le ultime misure anti-Covid del governo Draghi. Dupre vede tra i promotori figure ormai note per essere contrarie al Green pass come Giorgio Agamben, Mariano Bizzarri, Massimo Cacciari (che ha preso parte di recente a un incontro di No Green pass al Leoncavallo di Milano) e Ugo Mattei. Secondo l’associazione, l’irrigidimento delle restrizioni per i non vaccinati «non ha nulla a che vedere con il contrasto all’epidemia» ma «si sostanzia in una discriminazione in violazione della Costituzione». In un documento di cinque pagine si parla di «misure inaccettabili in un sistema democratico» e si invitano i cittadini «a porre un freno alla ... Leggi su open.online (Di domenica 2 gennaio 2022) La Commissione Dubbio e Precauzione (Dupre), il cui portavoce è Carlo, critica duramente le ultime misure anti-Covid del governo Draghi. Dupre vede tra i promotori figure ormai note per essere contrarie alcome Giorgio Agamben, Mariano Bizzarri, Massimo(che ha preso parte di recente a un incontro di Noal Leoncavallo di Milano) e Ugo Mattei. Secondo l’associazione, l’irrigidimento delle restrizioni per i non«non ha nulla a che vedere con il contrasto all’epidemia» ma «si sostanzia in una discriminazione in violazione della Costituzione». In un documento di cinque pagine si parla di «misurein un sistema» e si invitano i cittadini «a porre un freno alla ...

