Ferrara sulla lotta scudetto: «C’è equilibrio, ma l’Inter resta favorita» (Di domenica 2 gennaio 2022) L’ex difensore di Juve e Napoli, Ciro Ferrara, ha parlato al Corriere dello Sport anche sulla lotta scudetto Ciro Ferrara, oltre ad aver parlato di Juve–Napoli, si è soffermato sul Corriere dello Sport a parlare di scudetto e delle sorprese della Serie A. Le sue parole: scudetto – «C’è equilibrio in vetta. Si pensava all’inizio che Atalanta, Milan e Napoli potessero fare il vuoto, ma poi è riemersa l’Inter, che ha capovolto le gerarchie.» INZAGHI – «Meriti di Inzaghi ci sono e gli va riconosciuto l’Intervento sulla squadra nel modo di giocare. Per me era la favorita, ma era difficile ripartire senza Lukaku, Eriksen e Hakimi. Ora ha quaranta giorni dove può scrollarsi di dosso ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 gennaio 2022) L’ex difensore di Juve e Napoli, Ciro, ha parlato al Corriere dello Sport ancheCiro, oltre ad aver parlato di Juve–Napoli, si è soffermato sul Corriere dello Sport a parlare die delle sorprese della Serie A. Le sue parole:– «C’èin vetta. Si pensava all’inizio che Atalanta, Milan e Napoli potessero fare il vuoto, ma poi è riemersa, che ha capovolto le gerarchie.» INZAGHI – «Meriti di Inzaghi ci sono e gli va riconosciutoventosquadra nel modo di giocare. Per me era la, ma era difficile ripartire senza Lukaku, Eriksen e Hakimi. Ora ha quaranta giorni dove può scrollarsi di dosso ...

