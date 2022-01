“Don’t Look Up”: una tragedia basata su fatti realmente possibili (Di domenica 2 gennaio 2022) Titolo originale: Don’t Look Up Regia: Adam McKay Durata: 138’ Genere: Drammatico, fantascienza Interpreti: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill Programmazione: Netflix Valutazione IMDB: 7.3/10 Quando la dottoranda Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) scopre l’esistenza di una cometa non ancora identificata convoca con urgenza il professor Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) per aiutarla in alcuni calcoli riguardo alla traiettoria del corpo celeste. Dopo l’iniziale esaltazione, i due si accorgono ben presto che la cometa non solo colpirà in pieno la Terra in poco più di sei mesi, ma anche che questa ha delle dimensioni tali da comportare la distruzione completa di qualsiasi forma di vita presente sul pianeta. Sconcertati dalla possibilità di un’estinzione di massa, Kate e Randall iniziano a muoversi ... Leggi su bergamonews (Di domenica 2 gennaio 2022) Titolo originale:Up Regia: Adam McKay Durata: 138’ Genere: Drammatico, fantascienza Interpreti: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill Programmazione: Netflix Valutazione IMDB: 7.3/10 Quando la dottoranda Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) scopre l’esistenza di una cometa non ancora identificata convoca con urgenza il professor Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) per aiutarla in alcuni calcoli riguardo alla traiettoria del corpo celeste. Dopo l’iniziale esaltazione, i due si accorgono ben presto che la cometa non solo colpirà in pieno la Terra in poco più di sei mesi, ma anche che questa ha delle dimensioni tali da comportare la distruzione completa di qualsiasi forma di vita presente sul pianeta. Sconcertati dallatà di un’estinzione di massa, Kate e Randall iniziano a muoversi ...

