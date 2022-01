Covid-19, in Europa si registra più di un terzo delle infezioni totali nel mondo (Di domenica 2 gennaio 2022) Epicentro attuale della pandemia di Covid-19, l'Europa ha superato ieri il traguardo dei 100 milioni di casi identificati dalla scoperta del virus nel dicembre 2019, ovvero più di un terzo delle infezioni totali nel mondo, secondo un conteggio dell'Afp.La regione sta attualmente affrontando livelli di contagio senza precedenti: negli ultimi sette giorni sono stati registrati oltre 4,9 milioni di casi, il 59% in più rispetto alla settimana precedente. I dieci Paesi, esclusi i micro-stati, con la più alta incidenza al mondo sono tutti in Europa, a cominciare da Danimarca (incidenza di 2.045), Cipro (1.969) e Irlanda (1.964). In tutto, le 100.074.753 infezioni individuate in tutta la regione europea (52 ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 2 gennaio 2022) Epicentro attuale della pandemia di-19, l'ha superato ieri il traguardo dei 100 milioni di casi identificati dalla scoperta del virus nel dicembre 2019, ovvero più di unnel, secondo un conteggio dell'Afp.La regione sta attualmente affrontando livelli di contagio senza precedenti: negli ultimi sette giorni sono statiti oltre 4,9 milioni di casi, il 59% in più rispetto alla settimana precedente. I dieci Paesi, esclusi i micro-stati, con la più alta incidenza alsono tutti in, a cominciare da Danimarca (incidenza di 2.045), Cipro (1.969) e Irlanda (1.964). In tutto, le 100.074.753individuate in tutta la regione europea (52 ...

