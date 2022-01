“Ci voleva proprio!”, Elisa Isoardi fa iniziare bene l’anno con una FOTO da perder la testa (Di domenica 2 gennaio 2022) La bella conduttrice torinese ha pubblicato uno scatto che ha lasciato i followers esterrefatti. Bellezza e profondità tutto in una FOTO. Elisa Isoardi ha voluto chiudere il 2021 e accogliere il nuovo anno con un post che sia un preludio ai migliori auguri. Nella didascalia del post ha voluto scrivere a tutti i suoi fans L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 2 gennaio 2022) La bella conduttrice torinese ha pubblicato uno scatto che ha lasciato i followers esterrefatti. Bellezza e profondità tutto in unaha voluto chiudere il 2021 e accogliere il nuovo anno con un post che sia un preludio ai migliori auguri. Nella didascalia del post ha voluto scrivere a tutti i suoi fans L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

fringuello_67 : @_tommyemme_ Chiedo venia. Non sono solito scherzare sull'argomento, anzi. Ma qui ci voleva proprio ?? - Debina87 : RT @elickzs: io capisco l’antipatia per Miriana ma come fate a dire che Manila non è falsa con lei, rideva mentre Katia la minacciava e men… - i93Zquad : @itsmway_ @PinKTim95 in certe cose è ok tipo nell’essere biromantici (asessuali e bi), però nella pansessualità che… - RobyeBlue : @CA2008lali Ma invece non pensi che si è esposto xè era proprio quello che voleva fare? Come se avesse capito tanto… - CanonBruteMove : @Dennypool2 @Simo_Dax @alexbarbera @LaStampa @NicCarratelli @cristianaraffa Concordo totalmente e ci si è messo anc… -

Ultime Notizie dalla rete : voleva proprio Castelmarte, addio a Nora Salvati nella sua arca duecento animali in difficoltà - Cronaca, Bellagio ...continuava a peggiorare e a farla soffrire ma resisteva perché voleva accudire i suoi animali e lo ha fatto fino all'ultimo. Era la sua ragione di vita". Tutto inizia ormai undici anni fa: "Proprio l'...

Fischi e fiaschi della settimana - E' il caso di dire che Berlusconi proprio non impara dai suoi errori politici. Dalla quarta ... Non era certamente quello che il segretario regionale del Partito voleva quando ha deciso di indicare ...

Derthona Basket, coach Ramondino ''I risultati sono buoni? Lo stop? Non ci voleva proprio'' - Serie A Girone Unico Basketmarche.it ...continuava a peggiorare e a farla soffrire ma resisteva perchéaccudire i suoi animali e lo ha fatto fino all'ultimo. Era la sua ragione di vita". Tutto inizia ormai undici anni fa: "l'...E' il caso di dire che Berlusconinon impara dai suoi errori politici. Dalla quarta ... Non era certamente quello che il segretario regionale del Partitoquando ha deciso di indicare ...