Big Swole | “Non intendevo dire che Tony Khan sia un razzista”

(Di domenica 2 gennaio 2022) Non si placano le polemiche sul botta e risposta tra Big, dopo l’uscita della prima dalla All Elite Wrestling. Nelle ultime ore Lio Rush aveva chiesto scusa al presidente della compagnia per aver difeso la ragazza, mentre diversi atleti avevano supportato lo stesso. Ora anche laha fatto un leggero passo indietro, cercando di spiegare il motivo del suo sfogo. Il tweet di BigIt’s Sunday, take time to actually listen to the podcast instead of reading headlines and excerpts. Understand diversity isn’t just a statistic, counting us/POC isn’t the mindset. Not one time did I ever mention anyone as racist.Comprehension is keyOne ?? (@World) January 2, 2022

Big Swole recently made headlines for a heated exchange with her former boss Tony Khan, who deemed her not a good enough wrestler after she mentioned a supposed lack of diversity in AEW.