Alfonso Signorini non ha potuto opporsi: vippone lascerà la casa (Di domenica 2 gennaio 2022) Alfonso Signorini osserva, giorno dopo giorno, tutto ciò che accade all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Intuisce e percepisce gli stati d'animo di ognuno, di chi è felice e di chi vorrebbe uscire al più presto. Come il vip… Alfonso-Signorini-AltranotiziaAlfonso Signorini è il padrone di casa del Grande Fratello Vip e colui che ne detta le regole. Lui per primo sa che non possono essere disattese, anche se comportano scelte difficili e dolorose, come quella di non opporsi a chi decide di lasciare la casa. Il 13 dicembre era la data in cui i concorrenti avrebbero potuto decidere di uscire prima del prolungamento del reality, fissato per il 14 marzo 2022, senza dover poi pagare penali di ...

