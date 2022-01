Salto con gli sci | Ljubno 2022 | vince Takanaski davanti a Bogataj

Leggi su sportface

(Di sabato 1 gennaio 2022) Sara Takanashi firma una sua nuova vittoria nelcon gli sci femminile portando a casa la gara didel primo dell’anno dal trampolino HS94 nella tappa di Coppa del Mondo del Silvester Tour. In terra slovena la giapponese precede per una questione di cinque punti tondi la padrona di casa Ursa, terzo posto invece per l’austriaca Marita Kramer. Beffata un’altra slovena, Rma Klinec, che dopo una brutta prima manche aveva fatto benissimo nella seconda ma rimanendo ai piedi del podio. Una gara interessante in entrambe le due manche, una vittoria indiscutibile per la nipponica che ottiene il miglior punteggio in entrambi i round e può così fare il paio col successo del connazionale Kobayashi in campo maschile a diversi km di distanza. Nessuna italiana era stata in grado di approdare in finale. SportFace.