Petardo finisce nel cappuccio di un bambino | 11enne ferito dall' esplosione

(Di sabato 1 gennaio 2022) Ancora feriti per i botti di Capodanno. Questa volta la vittima è un undi 11 anni, che è statoda unesploso neldella giubbotto che indosava. L'episodio, su cui ...

Ancora non è certo se ilsia caduto dall'alto, forse lanciato da una casa durante i festeggiamenti, o sia stato infilato forse per scherzo da qualche coetaneo. Leggi anche > Il piccolo è ...Ad un certo punto, qualcosa è andato storto ed ilgli è esploso tra le mani. Rimasto investito dalla potente esplosione il ragazzino ha riportato diverse ferite con bruciature al volto e al ...Un bambino di 11 anni è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari a seguito delle ferite riportate nell'esplosione di un petardo che gli è finito nel cappuccio del giubbotto.Ancora feriti per i botti di Capodanno. Questa volta la vittima è un un bambino di 11 anni, che è stato ferito da un petardo esploso nel cappuccio della giubbotto che ...