Monaco | accordo con Clement | prenderà il posto dell’esonerato Kovac

(Di sabato 1 gennaio 2022) Ilha scelto il nuovo allenatore. Si tratta di Philippe, che potrebbe esordire già nel match di Coppa di Francia contro il Quevilly-Rouen, in programma domenica 2 gennaio. Manca ancora l’ufficialità, ma la società ha ormai trovato l’con l’ex tecnico del Club Brugge, come riporta ‘L’Equipe‘. Sarà dunque lui a prendere ilNiko. Il club del Principato staziona attualmente al sestoin Ligue 1, poco distante dalla zona Europa. SportFace.

Ai titoli di coda l'avventura di Niko Kovac sulla panchina del Monaco. Secondo la stampa francese, la dirigenza avrebbe già comunicato al tecnico croato la decisione di esonerarlo, con l'ufficialità c ...Il tecnico belga Philippe Clement sara' nominato allenatore del Monaco nelle prossime ore, in sostituzione di Niko Kovac ormai destinato all'esonero.