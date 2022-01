Milano | 19enne accerchiata e aggredita in strada

(Di sabato 1 gennaio 2022) Momenti di paura per una ragazza a, circondata enella notte da un gruppo di persone. Provvidenziale l’intervento, verso l’una e mezzo, in via Mazzini, della Polizia di Stato. Poco prima una trentina di ragazzi stranieri accerchiato la ragazza, afferrandole la borsa e molestandola sessualmente. Appena hanno visto i poliziotti, gli aggressori sono subito fuggiti, suddivisi in più gruppi, prendendo direzioni diverse. L'articolo proviene da Italia Sera.

