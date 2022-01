Meteo 1 gennaio: inizio anno con caldo da record (Di sabato 1 gennaio 2022) Il Meteo il 1 gennaio prevede un tempo stabile e un caldo oltre le medie stagionali invernali. Grazie all’anticiclone africano il Meteo per il 1° gennaio sarà generalmente caldo soprattutto in montagna e all’estremo Sud. In particolare nella giornata di Capodanno toccheranno i 20 gradi le Isole Maggiori con valori primaverili. POTREBBE INTERESSARTI: Omicidio Angela Kukawski: trovata morta la manager delle celebrità Immagine indicativa Meteo 1 gennaio 2022 (fonte: gettyimages) Il clima stabile porterà anche un accumulo di agenti atmosferici inquinanti sulle pianure e nebbie o nubi che potranno colpire le pianure settentrionali e quelle del centro, in particolare Liguria e Toscana. ... Leggi su ck12 (Di sabato 1 gennaio 2022) Ilil 1prevede un tempo stabile e unoltre le medie stagionali invernali. Grazie all’anticiclone africano ilper il 1°sarà generalmentesoprattutto in montagna e all’estremo Sud. In particolare nella giornata di Capodtoccheri 20 gradi le Isole Maggiori con valori primaverili. POTREBBE INTERESSARTI: Omicidio Angela Kukawski: trovata morta la manager delle celebrità Immagine indicativa2022 (fonte: gettyimages) Il clima stabile porterà anche un accumulo di agenti atmosferici inquinanti sulle pianure e nebbie o nubi che potrcolpire le pianure settentrionali e quelle del centro, in particolare Liguria e Toscana. ...

