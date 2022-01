Mamma ho perso l’aereo, che fine hanno i protagonisti? (Di sabato 1 gennaio 2022) Mamma ho perso l’aereo è una delle pellicole più viste nonostante il passare del tempo, ma sapete che fine hanno fatto i protagonisti che lo hanno reso un capolavoro? screen tvContinua ad essere uno dei film cult che ha accompagnato generazioni intere di persone che ancora oggi non si stancano mai di rivederlo ancora e ancora e che non smettono nemmeno per un secondo di fare il tifo per Kevin dimenticato dalla sua famiglia. Ma quello che tutti si chiedono è legato anche al resto del cast che ha reso grande la pellicola americana in tutto il mondo e la domanda oggi a distanza di tanti anni sorge davvero spontanea. Che fine hanno fatto? hanno continuato nella carriera cinematografica o ... Leggi su chenews (Di sabato 1 gennaio 2022)hoè una delle pellicole più viste nonostante il passare del tempo, ma sapete chefatto iche loreso un capolavoro? screen tvContinua ad essere uno dei film cult che ha accompagnato generazioni intere dine che ancora oggi non si stancano mai di rivederlo ancora e ancora e che non smettono nemmeno per un secondo di fare il tifo per Kevin dimenticato dalla sua famiglia. Ma quello che tutti si chiedono è legato anche al resto del cast che ha reso grande la pellicola americana in tutto il mondo e la domanda oggi a distanza di tanti anni sorge davvero spontanea. Chefatto?continuato nella carriera cinematografica o ...

Advertising

QuiMediaset_it : Film cult ne abbiamo??? In prima serata su #Italia1 va in onda #MammaHoPersoLAereo - Agenzia_Ansa : Omicron e terza dose, li spiega 'Mamma ho perso l'aereo'. Il video della Johns Hopkins University #ANSA - emenietti : mamma ho perso il virus aereo. - 0_alwayssmile_0 : RT @ashcoltami: Buongiorno per iniziare bene l'anno vi informo che stasera su Italia 1 c'è mamma ho perso l'aereo - RJareau7 : RT @karevismysun: STASERA SU ITALIA UNO MAMMA HO PERSO L'AREO CHI SONO IO PER NON GUARDARLO DI NUOVO? -