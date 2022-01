Ludovico Tersigni, sta precipitando tutto: notizia appena arrivata (Di sabato 1 gennaio 2022) Brutte notizie per il conduttore Ludovico Tersigni che vede la sua posizione sempre più in bilico: i risultati confermano tutto Il conduttore di X-Factor, Ludovico Tersigni (screenshot Youtube)Momento sempre più complicato per Ludovico Tersigni colpito indirettamente da alcune novità inaspettate. Il conduttore ha infatti sicuramente visto i risultati dell’ultima puntata di Masterchef andata in onda. Lo storico programma dedicato al mondo della cucina ha infatti visto aumentare il numero dei telespettatori: un risultato molto importante. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Manuel Bortuzzo shock, la regia è costretta a censurare: mancano poche ore Gli ultimi dati parlano di 766.689 spettatori pari al 3.30% di share nel primo episodio e di 732.445 spettatori per un ... Leggi su specialmag (Di sabato 1 gennaio 2022) Brutte notizie per il conduttoreche vede la sua posizione sempre più in bilico: i risultati confermanoIl conduttore di X-Factor,(screenshot Youtube)Momento sempre più complicato percolpito indirettamente da alcune novità inaspettate. Il conduttore ha infatti sicuramente visto i risultati dell’ultima puntata di Masterchef andata in onda. Lo storico programma dedicato al mondo della cucina ha infatti visto aumentare il numero dei telespettatori: un risultato molto importante. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Manuel Bortuzzo shock, la regia è costretta a censurare: mancano poche ore Gli ultimi dati parlano di 766.689 spettatori pari al 3.30% di share nel primo episodio e di 732.445 spettatori per un ...

