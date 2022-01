Lo sgombero del rave party di capodanno nell’aretino

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 1 gennaio 2022) Ancora unnon autorizzato. Il via nel tardo pomeriggio di ieri nella zona dell’Alpe di Poti, vicino ad Arezzo, nello stabilimento dismesso dell’azienda di acque minerali Fontemura. Dopo le diverse segnalazioni del grande afflusso di persone, che dovrebbero essere state circa cinquecento, sono intervenute sul posto le forze dell’ordine. “La situazione è sotto controllo e si sta procedendo allo”, afferma in una nota il vice sindaco di Arezzo, Lucia Tanti. Ci sono stati momenti di tensione con le forze dell’ordine che cercavano di bloccare l’afflusso, riporta l’Adnkronos. La festa era ormai in corso quando sono partite le segnalazioni, gli agenti hanno sbarrato le vie di accesso con posti di blocco per evitare l’arrivo di ulteriori persone. Questa mattina è iniziata l’opera di identificazione dei partecipanti e lo ...