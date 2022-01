Il Capodanno di Jacobs | ma cosa ha in testa?

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno Jacobs

OA Sport

Ildel campione olimpico Marcelle della sua compagna Nicole Daza. Ecco i video pubblicati dalla coppia sui socialOggi si parla di Melissa Satta, di Wanda Nara e Icardi di platino, di Alessandro Matri e Federica Nargi, di Nicole Daza e Marcell. Ma non solo!Marcell Jacobs è stato votato dalla Redazione di OA Sport come atleta italiano del 2021. D'altronde ha realizzato l'impresa più grande della storia del nostro sport, laureandosi campione olimpico dei ...Sono diversi i feriti nelle città italiane a causa dell’utilizzo di botti, petardi o fuochi d’artificio nonostante il divieto per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Un uomo di 40 anni a Taranto ha p ...