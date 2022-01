Dribbling e fisico: chi è Burkardt, il colpo perfetto per la Lazio (Di sabato 1 gennaio 2022) Un giocatore completo. In cerca del trampolino dal quale lanciarsi. Jonathan Burkardt, attaccante classe 2000 del Mainz, è pronto al salto di qualità. A soli 21 anni ha già collezionato 58 presenze in ... Leggi su gazzetta (Di sabato 1 gennaio 2022) Un giocatore completo. In cerca del trampolino dal quale lanciarsi. Jonathan, attaccante classe 2000 del Mainz, è pronto al salto di qualità. A soli 21 anni ha già collezionato 58 presenze in ...

Ultime Notizie dalla rete : Dribbling fisico Dribbling e fisico: chi è Burkardt, il colpo perfetto per la Lazio Bravo nel dribbling, pur essendo alto e possente non è affatto lento, motivo per il quale in qualche occasione è stato perfino schierato sulla fascia. Deve migliorare con il sinistro, ma l'assist che ...

Dribbling e fisico: chi è Burkardt, il colpo perfetto per la Lazio La Gazzetta dello Sport

