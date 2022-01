Coppa d’Africa, il Gambia annulla le due partite di avvicinamento per un focolaio di Covid (Di sabato 1 gennaio 2022) Ombre sulla Coppa d’Africa a pochi giorni dal via previsto il 9 gennaio in Camerun. Il Gambia, a causa di un focolaio di Covid-19, ha dovuto annullare le due amichevoli di preparazione al torneo per via dell’assenza di 16 giocatori tra i convocati, pari al 57% dei 28 a disposizione del ct. Proteste da parte dell’Algeria, una delle sfidanti, che non è stata interpellata nella decisione di non giocare. A questo punto la stessa partecipazione del Gambia alla Coppa d’Africa è a rischio e il torneo potrebbe perdere una partecipante, oppure il Gambia potrebbe doversi presentare con giocatori diversi dalle prime scelte. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 gennaio 2022) Ombre sullaa pochi giorni dal via previsto il 9 gennaio in Camerun. Il, a causa di undi-19, ha dovutore le due amichevoli di preparazione al torneo per via dell’assenza di 16 giocatori tra i convocati, pari al 57% dei 28 a disposizione del ct. Proteste da parte dell’Algeria, una delle sfidanti, che non è stata interpellata nella decisione di non giocare. A questo punto la stessa partecipazione delallaè a rischio e il torneo potrebbe perdere una partecipante, oppure ilpotrebbe doversi presentare con giocatori diversi dalle prime scelte. SportFace.

